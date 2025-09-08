российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    • 08 сентября, 2025
    • 08:33
    В США два человека сорвали в лотерею Powerball джекпот в $1,8 млрд

    В США сразу два жителя - из Миссури и Техаса - стали обладателями второго крупнейшего выигрыша в истории лотереи Powerball.

    Как сообщает Report, они разделят джекпот в размере около $1,8 млрд, что стало вторым по величине призом за все время проведения американских лотерей.

    Приз будет разделен между двумя обладателями билетов, чьи личности не раскрываются. Каждый победитель может выбрать между аннуитетными выплатами наличными в размере $893,5 млн или единовременной суммой в $410,3 млн.

    Аннуитетная выплата производится частями в течение почти 30 лет, в то время как единовременная сумма представляет собой сокращенный, разовый платеж вперед, до вычета налогов.

    Шансы сорвать джекпот составляют 1 к 292,2 миллиона, лотерея проводится трижды в неделю. Приз в $1,787 млрд лишь немного уступает рекорду в $2,04 млрд, который достался владельцу единственного билета в Калифорнии в ноябре 2022 года.

    Билеты Powerball стоимостью $2 продаются в 45 штатах, а также в округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.

