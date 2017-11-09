В США беспилотный пассажирский шаттл попал в ДТП в первый день работы

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский шаттл на автоматическом управлении в первый день работы столкнулся с фургоном в Лас-Вегасе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, виновником происшествия стал водитель фургона для доставки.

В результате ДТП никто не пострадал. Как выяснила полиция, шаттл остановился, когда его система определила, что грузовик сдает назад. Грузовик же продолжил движение, пока не произошло столкновение.

Беспилотный шаттл должен возить пассажиров по известной улице Фримонт-стрит. Он вмещает до 11 человек, реагирует на сигналы светофора, а также способен "делить дорогу с другими транспортными средствами и останавливаться перед пешеходами".

После происшествия шаттл пройдет полную диагностику, а затем продолжит работу.