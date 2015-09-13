​В США арестована женщина, оставившая своих детей в пещере

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В США арестована женщина, державшая своих детей в пещере.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, 24-летняя американка по меньшей мере на несколько дней оставила мальчиков четырёх и шести лет в полном одиночестве в подземной пещере на востоке Канзас-Сити.

Стражи порядка обнаружили детей совершенно случайно. Они обследовали местность в рамках расследования угона автомобиля.

По данным агентства, дети жили в деревянном ящике для доставки грузов. У них было только пара маленьких одеял и небольшой запас продуктов быстрого питания, которые мальчики ели руками.