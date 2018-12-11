В соцсети "Instagram" появились голосовые сообщения

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Instagram получил новую функцию - теперь в социальной сети есть голосовые сообщения.

Как передает Report, их можно отправлять друг другу в Direct.

"Говорите так, как вы хотите, чтобы вас услышали: шепча, что вы делаете, или крича комплименты", — отмечается в сообщении компании в Twitter.

Уточняется, что максимальная продолжительность аудиосообщения может составлять 1 минуту.