В соцсети "Instagram" появились голосовые сообщения

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Instagram получил новую функцию - теперь в социальной сети есть голосовые сообщения.
Как передает Report, их можно отправлять друг другу в Direct.
"Говорите так, как вы хотите, чтобы вас услышали: шепча, что вы делаете, или крича комплименты", — отмечается в сообщении компании в Twitter.
Уточняется, что максимальная продолжительность аудиосообщения может составлять 1 минуту.
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