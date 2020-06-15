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В Швейцарии ищут мужчину, забывшего мешок с золотом в поезде

​В Швейцарии ищут мужчину, забывшего мешок с золотом в поезде

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, в октябре прошлого года неизвестный оставил сумку, в которой лежал драгоценный металл, на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.

Как власти смогут проверить, имеет ли тот или иной человек право на то, чтобы вернуть себе собственность, не уточняется. При этом у забывчивого пассажира есть еще пять лет, чтобы сделать это.

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