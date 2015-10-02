​В Швеции переходят на шестичасовой рабочий день

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Шведские компании все чаще переходят на 6-часовой рабочий день.

Как передает Report, руководители предприятий, уже сокративших на два часа его продолжительность с сохранением прежнего уровня зарплаты, утверждают, что такой шаг позволил повысить производительность труда, а также сделал сотрудников счастливее.

Теперь у них появилось гораздо больше времени для себя, семьи и занятий спортом. В итоге они счастливы – как покидая рабочее место, так и возвращаясь туда на следующий день. Правда взамен сотрудников просят воздержаться в рабочее время от активности в социальных сетях и другой отвлекающей деятельности.