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В Северном Китае обнаружили древний горельеф

В Северном Китае обнаружили древний горельеф Древний каменный горельеф периода династии Северная Вэй (386-534), имитирующий деревянную резьбу, впервые обнаружен китайскими археологами при раскопках в провинции Шаньси (Северный Китай).
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1 января 2022 г. 18:33
В Северном Китае обнаружили древний горельеф

Древний каменный горельеф периода династии Северная Вэй (386-534), имитирующий деревянную резьбу, впервые обнаружен китайскими археологами при раскопках в провинции Шаньси (Северный Китай).

Как передает Report со ссылкой на Институт археологических исследований Шаньси, горельеф был найден при раскопках гробницы в деревне Чжицзябао близ города Датун. Судя по сохранившейся надписи, погребение из трех подземных камер относится ко второму году династийного правления под девизом Тайань, то есть к 456 году.

На горельефе, опоясывавшем гробницу, преобладают остатки красной, белой и черной краски. Раскрашенная каменная резьба изображает полные экспрессии фигуры воинов с обнаженными торсами, с оружием в руках. Очевидно, воины были призваны охранять захоронение от злых сил и грабителей.

По мнению археологов, изучение горельефа позволяет более глубоко изучить искусство и традиции эпохи Северных и Южных династий в Северном Китае, для которого были характерны взаимное проникновение культур ханьцев (собственно китайцев) и кочевых народов, частично переходивших к оседлости.

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