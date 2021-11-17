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В Саудовской Аравии строят крупнейший в мире плавучий промышленный комплекс

В Саудовской Аравии строят крупнейший в мире плавучий промышленный комплекс Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявил о планах строительства крупнейшего в мире плавучего промышленного комплекса.
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17 ноября 2021 г. 07:33
В Саудовской Аравии строят крупнейший в мире плавучий промышленный комплекс

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявил о планах строительства крупнейшего в мире плавучего промышленного комплекса.

Как передает Report со ссылкой на официальное агентство королевства SPA, комплекс, получивший название Oxagon, будет расположен в промышленном городе Неом.

Принц Мохаммед заявил на пресс-конференции, что это крупнейший в мире проект плавучего промышленного комплекса.

По словам принца, Oxagon будет поддерживать не только глобальные торговые потоки, но и региональную торговлю Саудовской Аравии.

Он отметил, что началась работа над плавучим комплексом, который будет построен в Неоме в рамках гигантского проекта Неом.

Мохаммед бен Салман подчеркнул, что уникальный восьмиугольный дизайн позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечить оптимальное землепользование. При этом на оставшейся части можно будет сохранить 95% естественной окружающей среды. Отличительная особенность города - крупнейшее в мире плавучее сооружение, которое станет центральным элементом синей экономики Неома и позволит добиться устойчивого развития.

Одним словом, Неом станет домом и местом работы для более чем миллиона человек из разных стран мира. В него будут входить города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, туристические объекты, площадки для спорта и досуга с самыми современными информационно-коммуникационными технологиями. В этот центр инноваций будут приезжать предприниматели, крупный бизнес и компании для изучения, развития в благоприятных условиях и коммерциализации новых технологий и предприятий новаторскими способами. Жители Неома станут олицетворением международного сообщества, где приветствуются исследования, разнообразие и готовность к риску, чему будет способствовать благоприятное для экономического роста прогрессивное законодательство, отвечающее международным нормам.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən böyük üzən sənaye kompleksini inşa edəcək

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