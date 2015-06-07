​В России создадут телеканал для наркозависимых людей

Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Осенью 2015 года в России начинает работать телевизионный канал, призванный помочь наркозависимым людям побороть эту зависимость и найти свое место в жизни.

Как передает Report, программы и передачи телеканала будут убеждать людей, подверженных наркотической зависимости, начать лечение, помогут найти работу после реабилитации, научат медитировать и молиться.

Один из вдохновителей создания проекта, глава Национальной ассоциации реабилитационных центров Юрий Крупнов в интервью «Известиям» отметил, что в данный момент идут переговоры с будущим главным редактором нового телеканала и обсуждается возможный состав редакции. Скорее всего, в нем, наряду с телевизионными корреспондентами, обязательно будут представлены психологи, наркологи, служители церкви и т.д. Сотрудники более ста российских центров реабилитации в течение 24 часов будут готовы дать нужный совет тем, кто в нем нуждается.

Интернет-вещание нового канала будет проходить круглые сутки.