В России появилась свадебная полиция

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ МВД по Адыгее сформировало спецподразделение для контроля за свадебными кортежами. Об этом ТАСС сообщил глава МВД по республике Александр Речицкий. По его словам, создание свадебной полиции поможет справиться с неконтролируемой радостью участников мероприятия.

Подразделение, в состав которого входят порядка 40 полицейских, в том числе сотрудники ППС, ГИБДД, органов дознания и участковые инспекторы, будет контролировать заранее заявленные маршруты следования кортежей. Наряды в том числе расставят на площадях, в парках и местах воинской славы, добавил Речицкий. Кроме того, отслеживать передвижения новобрачных будут с воздуха при помощи аэростата.

Министр пообещал, что полицейские будут вести себя вежливо и не станут сопровождать кортежи.

Идея создания свадебной полиции возникла в связи с участившимися случаями стрельбы гостями свадеб. С начала года в регионе было зафиксировано два случая стрельбы участниками свадебных кортежей. Последний произошел в августе в Майкопе. 27-летний стрелок был задержан, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей и конфисковал оружие, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.