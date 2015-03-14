​В России найден камень в форме летающей тарелки, которому 260 млн. лет

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Кузбассе обнаружен камень в форме летающей тарелки, которому, по словам ученых, около 260 млн. лет.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующую отделом природы краеведческого музея региона Наталью Демиденко.

"Камень был обнаружен в слоях пермского периода. Диск состоит из аргиллита — окаменевшей глины. При этом камень очень прочный. Это объясняется большим содержанием в нем кальцита", — подчеркнула Демиденко.

Вес камня достигает почти 200 кг, его размеры составляют от 80 до 85 см в диаметре.

Отмечается, что в скором времени планируется провести сканирование камня.