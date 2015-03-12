​В России хотят запретить курить за рулем

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Российский союз молодежи (РСМ) предлагает запретить водителям любой категории курение за рулем.

Как передает Report со ссылкой на utro.ru, предложение уже направлено председателю комитета Государственной думы по транспорту Евгению Москвичеву.

Там уверены, что данная мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах.

По данным РСМ, зачастую аварии происходят по вине водителей, нарушающих технику безопасности.

"Шоферы выпускали из-под контроля управление автомобилем по двум наиболее распространенным причинам: курение и телефонные переговоры", - приводит агентство выдержки из документов.

В РСМ отмечают также, что табачный дым может попасть водителю в глаза и привести к "потере ориентации в пространстве", а курящий водитель в автобусе или маршрутном такси нарушает закон об ограничении курения табака.

"Учитывая мировой опыт, на наш взгляд, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах", - говорится в документе.