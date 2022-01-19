В Риме не удалось продать самую дорогую виллу с единственной в мире фреской Караваджо

Римская вилла "Аврора" с единственной известной потолочной росписью художника эпохи барокко Микеланджело да Караваджо, так и не нашла своего покупателя.

Римская вилла "Аврора" с единственной известной потолочной росписью художника эпохи барокко Микеланджело да Караваджо, так и не нашла своего покупателя.

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", стартовая цена составляла 471 миллионов евро. Тем не менее вилла "Аврора" так и не смогла получить титул самой дорогой недвижимости, которую когда-либо продавали, ведь покупателей так и не нашлось. Очевидно, отпугивает не только цена, но и дальнейшее ее дорогое содержание. Ведь покупатель обязуется потратить еще дополнительно 11 миллионов евро на восстановление здания.

Виллу снова выставят на продажу в апреле, однако уже со скидкой в 20 %. Между тем художники требуют, чтобы имение выкупило итальянское правительство, а культурное достояние стало доступным для всех. Для этого даже создали соответствующую петицию, под которой подписались 38 тысяч человек.

Если продажа виллы Аврора будет завершена, это будет один из самых дорогих домов в мире. По данным итальянских СМИ, на виллу претендуют Билл Гейтс и султан Брунея.

Возможность продажи важного наследия итальянской истории и культуры иностранцам также вызвала реакцию в стране.

Некоторые итальянцы, выступающие против продажи виллы, запустили в социальных сетях петицию под названием «SOS. Культура на продажу». Противники продажи хотят, чтобы виллу купило Министерство культуры.

По итальянским законам, государство действительно имеет право на первоочередную покупку такой недвижимости на аукционе. Тем не менее денег на дорогостоящую покупку Италии не хватит даже по скидке.

Вилла находится в центре Рима. Поместье окружено садом, а площадь составляет 2800 м. кв. Дом имеет 6 этажей на каждом из которых есть множество произведений искусства. Среди них и легендарная уникальная фреска Караваджо "Юпитер, Нептун и Плутон". Ее написали маслом на потолке одной из комнат. На фреске изображены трое богов римской мифологии, которые окружили полупрозрачный шар.