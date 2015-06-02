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    ​В первый день зимы в Австралии выпал снег - ФОТО

    1 июня, в Австралии официально началась зима

    Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ В понедельник, 1 июня, в Австралии официально началась зима, которая ознаменовалась обильными снегопадами.

    Как передает Report, снег выпал на юго-востоке страны в Тасмании, Виктории и Новом Южном Уэльсе.

    Операторы горнолыжных курортов зафиксировали высоту снежного покрова до 30 сантиметров.

    Отмечается, что снегопады прошли не только в горных областях, но и в некоторых регионах, где такие осадки считаются редкостью - например, в столице государства Канберре.

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