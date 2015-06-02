​В первый день зимы в Австралии выпал снег - ФОТО

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ В понедельник, 1 июня, в Австралии официально началась зима, которая ознаменовалась обильными снегопадами.

Как передает Report, снег выпал на юго-востоке страны в Тасмании, Виктории и Новом Южном Уэльсе.

Операторы горнолыжных курортов зафиксировали высоту снежного покрова до 30 сантиметров.

Отмечается, что снегопады прошли не только в горных областях, но и в некоторых регионах, где такие осадки считаются редкостью - например, в столице государства Канберре.