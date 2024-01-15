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В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски "Мумии инопланетян", которых в 2023 году мексиканский уфолог продемонстрировал парламенту Мексики, оказались своего рода куклами, изготовленными из бумаги и обломков костей животных и людей, кусочков металла, скрепленных современным клеем.
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15 января 2024 г. 01:24
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски

"Мумии инопланетян", которых в 2023 году мексиканский уфолог продемонстрировал парламенту Мексики, оказались своего рода куклами, изготовленными из бумаги и обломков костей животных и людей, кусочков металла, скрепленных современным клеем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судмедэкспертов прокуратуры Перу - страны, откуда и произошли эти фигурки.

Руководитель группы перуанских специалистов Флавио Эстрада заявил журналистам, что исследователям удалось по результатам анализов опровергнуть утверждения, что куклы происходят из "инопланетного центра или прилетели с другой планеты". По его словам, подобные измышления "абсолютно не соответствуют действительности".

"Вывод прост: это куклы, сделанные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев, поэтому они не были собраны в доиспанские времена. Это не инопланетяне, это не пришельцы". - подчеркнул Эстрада.

В сентябре 2023 года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две "мумии", обнаруженные в перуанской пустыне Наска, которые, по его словам, могли быть инопланетного происхождения. В Национальном автономном университете Мексики раскритиковали точку зрения уфолога и заявили, что его предположения "не имеют смысла". Позднее министерство культуры Перу выдвинуло обвинения в отношении граждан, сотрудничавших с уфологами, которые вывезли из страны предполагаемые "мумии инопланетян" и представили их в парламенте Мексики. Глава ведомства Лесли Уртеага тогда заявила, что "мумии" были составлены из "костных останков доиспанской эпохи".

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