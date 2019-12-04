В Париже показали фильм о советском вратаре Льве Яшине - ФОТО

Новый фильм о лучшем советском вратаре Льве Яшине впервые показали во французской столице.

Как передает Report, в беседе с корреспондентом ТАСС внук голкипера Василий Фролов пояснил, что сеанс приурочен к вручению первой премии имени Яшина, которое состоялось в Париже днем ранее.

"Грех было не воспользоваться такой возможностью, пока я здесь и не показать французам такой замечательный фильм, - отметил Фролов. - Я думаю, что французская публика будет поражена историей про Льва Ивановича".

Внук Яшина признался, что вложил всю душу в эту картину. В прошлом профессиональный вратарь, а теперь тренер в основанной им московской школе вратарей выполнял самые разные роли: постановщика футбольных сцен, дублера, консультанта, помогал с подбором актеров. "Очень много моих друзей-футболистов приняло участие в съемках, и это было очень на руку, потому что из уважения к работе со мной и из уважения к самому Яшину они отдавались на площадке по-максимуму. Они прекрасно понимали, про кого этот фильм и что им надо быть максимально собранными, дисциплинированными, всем хотелось сделать очень, очень хорошее кино", - рассказал он.

Генеральный продюсер выпускавший фильм компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец рассказал, что работает над выходом картины в прокат за рубежом, в том числе и во Франции. Он выразил надежду, что удастся организовать показы "не в двух-трех кинотеатрах", а для более широкого круга зрителей.

"Главной задачей было показать Яшина не только на футбольном поле - мало кто знает, каким он был вне поля", - подчеркнул он.