В Норвегии создали самый большой рожок с мороженым

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Норвежская компания Hennig Olsen создала самый большой в мире рожок с мороженым, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Высота десерта составила 3,08 м.

Рекордное мороженое представили перед гонкой парусников в шведском городе Кристианстад. Рожок доставили на вертолете. За церемонией наблюдали около 9 тыс. человек.

На месте событий присутствовал Глен Поллард из Книги рекордов Гиннесса. Он подтвердил, что норвежский рожок с мороженым побил достижение итальянцев, зафиксированное в 2012 году.

Десерт приготовлен из 40 литров домашнего брусничного джема, 1,08 тыс. литров ванильного мороженого и 60 литров шоколада. Вес бисквитного рожка составил 75 кг.

Как рассказали в Hennig Olsen, идея о создании рекордного мороженого появилась в январе, а на приготовление десерта ушло около четырех месяцев.