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    В ночь на субботу к Земле приблизится 40-метровый астероид

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В ночь с пятницы на субботу вблизи Земли пролетит астероид, размеры которого, по оценкам наблюдателей составляют от 15 до 40 метров. 

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в сообщении NASA. 

    Астероид обнаружен благодаря обзору Catalina Sky Survey (CSS) 4 февраля.

    "Астероиды такого размера не часто приближаются к нашей планете - может, раз в два года", - сказал Пол Чодас из Центра слежения за околоземными объектами NASA.

    Еще один астероид, открытый недавно 2018 CC, пролетел мимо Земли 6 февраля на расстоянии 184 тыс. километров. Его размеры составляли от 15 до 30 метров.

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