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    ​В Непале 4-месячный младенец выжил под завалами

    В результате первичного обследования серьезных травм не обнаружено

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В столице Непала Катманду был обнаружен четырехмесячный мальчик, который провел под завалами 22 часа.

    Как передает Report, солдаты, которые проводят поисковые работы после двух землетрясений, решили, что ребенок умер и прекратили поиски. Через несколько часов младенец начал плакать, и его вызволили из-под завалов.

    В результате первичного обследования серьезных травм не обнаружено.

    25–26 апреля в Непале произошли два сильных землетрясения. По последним данным, погибли 4138 человек, но количество жертв постоянно растет, потому что многие до сих пор остаются под завалами.

    Сейчас в стране объявлен трехдневный траур.

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