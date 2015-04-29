​В Непале 4-месячный младенец выжил под завалами

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В столице Непала Катманду был обнаружен четырехмесячный мальчик, который провел под завалами 22 часа.

Как передает Report, солдаты, которые проводят поисковые работы после двух землетрясений, решили, что ребенок умер и прекратили поиски. Через несколько часов младенец начал плакать, и его вызволили из-под завалов.

В результате первичного обследования серьезных травм не обнаружено.

25–26 апреля в Непале произошли два сильных землетрясения. По последним данным, погибли 4138 человек, но количество жертв постоянно растет, потому что многие до сих пор остаются под завалами.

Сейчас в стране объявлен трехдневный траур.