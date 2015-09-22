В небе над Калифорнией засняли мифический черный треугольник - ВИДЕО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, запечатлевшее таинственные небесные огни над Сан-Диего, сообщает Report со ссылкой на Mirror.

Ролик был снят в Калифорнии одним из жителей города Сан-Диего. Он заснял огни в ночном небе, выстроившиеся в треугольник.

На первый взгляд ничего необычного в них нет. Это могут быть как простые фонари, запущенные кем-то в небо, так и какой-нибудь летающий аппарат, созданный людьми, а не представителями некой внеземной цивилизации. Однако уфологи заметили, что попавшие в кадр огоньки поразительно схожи с легендарным мифическим "черным треугольником".

Считается, что некие треугольные объекты время от времени бесшумно парят над населенными пунктами по всему миру. Как правило, "черный треугольник" состоит из нескольких огоньков. Впервые подобный объект был замечен в небе над Бельгией в марте 1990 года. Уфологи разглядели в нем НЛО, а скептики - боевой самолет, созданный по секретной технологии. Однако в 1993 году подобный объект был замечен в небе над Англией. Позже британские ВВС опубликовали отчет о неопознанных летающих объектах, включив в него и "черный треугольник".

В США в последний раз мифические огоньки видели в 1997 году в небе над Аризоной.