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    ​В Москве побит температурный рекорд 100-летней давности

    В Подмосковье теплее всего этой ночью было в Серпухове

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Москве установлен новый температурный рекорд для 1 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным главной метеостанции столицы ВДНХ, в 7:00 мск воздух в Москве прогрелся до плюс 3,1 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1914 году.

    В Подмосковье теплее всего этой ночью было в Серпухове — до плюс 3,4 градуса.

    В середине января в Москве уже был установлен температурный рекорд. Температура воздуха в столице к 12.00 мск повысилась до +3,2 градуса.

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