​В Москве побит температурный рекорд 100-летней давности

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Москве установлен новый температурный рекорд для 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным главной метеостанции столицы ВДНХ, в 7:00 мск воздух в Москве прогрелся до плюс 3,1 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1914 году.

В Подмосковье теплее всего этой ночью было в Серпухове — до плюс 3,4 градуса.

В середине января в Москве уже был установлен температурный рекорд. Температура воздуха в столице к 12.00 мск повысилась до +3,2 градуса.