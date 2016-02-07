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    ​В министра Новой Зеландии бросили фаллоимитатор - ВИДЕО

    На поступок решилась активистка

    Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Новой Зеландии Стивен Джойс попал в крайне неприятную ситуацию.

    Как передает Report, после встречи представителей 12 стран-участников Тихоокеанского партнерства он, выходя из здания, получил по лицу резиновым пенисом во время общения с журналистами.

    Фаллоимитатор в него бросила девушка по имени Джози Батлер. Активистка пошла на это в знак протеста против присоединения Австралии к недавно созданной международной организации.

    Девушку спешно увел в сторону сотрудник охраны министра. Активистка при этом не выглядела напуганной. Она улыбается в снимающую ее камеру. Ничуть не смутился и сам министр экономики. На кадрах видно, как он спустя всего несколько минут продолжает вести деловые переговоры.

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