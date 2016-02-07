​В министра Новой Зеландии бросили фаллоимитатор - ВИДЕО

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Новой Зеландии Стивен Джойс попал в крайне неприятную ситуацию.

Как передает Report, после встречи представителей 12 стран-участников Тихоокеанского партнерства он, выходя из здания, получил по лицу резиновым пенисом во время общения с журналистами.

Фаллоимитатор в него бросила девушка по имени Джози Батлер. Активистка пошла на это в знак протеста против присоединения Австралии к недавно созданной международной организации.

Девушку спешно увел в сторону сотрудник охраны министра. Активистка при этом не выглядела напуганной. Она улыбается в снимающую ее камеру. Ничуть не смутился и сам министр экономики. На кадрах видно, как он спустя всего несколько минут продолжает вести деловые переговоры.