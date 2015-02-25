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    В Мексике отменили несколько авиарейсов из-за вулкана

    Работа аэропорта приостановлена, чтобы персонал мог очистить от пепла взлетно-посадочные полосы

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Выбросы пепла из жерла вулкана Попокатепетль к востоку от Мехико второй раз в течение 10 дней привели к отмене рейсов в международном аэропорту Пуэблы.

    Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что работа аэропорта Пуэблы приостановлена в 6.30 по местному времени, чтобы персонал мог очистить от пепла взлетно-посадочные полосы и другие территории гавани.

    По словам официальных лиц, работа аэропорта вскоре возобновится.Из-за выбросов вулканического пепла были задержаны три рейса.

    Высота выбросов пепла из жерла вулкана достигла 700 метров.

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