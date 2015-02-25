В Мексике отменили несколько авиарейсов из-за вулкана

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Выбросы пепла из жерла вулкана Попокатепетль к востоку от Мехико второй раз в течение 10 дней привели к отмене рейсов в международном аэропорту Пуэблы.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что работа аэропорта Пуэблы приостановлена в 6.30 по местному времени, чтобы персонал мог очистить от пепла взлетно-посадочные полосы и другие территории гавани.

По словам официальных лиц, работа аэропорта вскоре возобновится.Из-за выбросов вулканического пепла были задержаны три рейса.

Высота выбросов пепла из жерла вулкана достигла 700 метров.