В Мексике найдены руины дворца периода цивилизации майя

В Мексике группа археологов обнаружила руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет тому назад во времена расцвета цивилизации майя.

Как сообщает Report cо ссылкой на ВВС, руины здания высотой 6 метров и длиной 55 метров были найдены в штате Юкатан, где в древние времена находился город Кулуба.

Ученые предполагают, что дворец был построен в VII веке н.э. Тогда цивилизация майя охватывала территорию сегодняшней Гватемалы, Белиза, Гондураса и юга Мексики.

В данный момент археологи исследуют подвальное помещение и лестничные проходы и четыре сооружения, которые, вероятно, находились на центральной площади Кулубы: древний алтарь, остатки двух жилых построек и сооружение, по форме напоминающее печь.

Существуют опасения, что дворец может пострадать от воздействия солнца и ветра. В связи с этим экологи рассматривают идею засадить лесом археологическую зону Кулубы.