В Лос-Анджелесе открыли памятник Бекхэму

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник бывшему футболисту команды Дэвиду Бекхэму, передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Торжественная церемония прошла возле домашней арены «Стабхаб Сентер» накануне старта нового регулярного чемпионата.

Отмечается, что Бекхэм стал первым игроком в истории MLS, удостоенным памятника.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» английский футболист выступал с 2007 по 2012 год. В активе Бекхэма 20 голов и 42 результативные передачи в 124 матчах. В составе калифорнийского клуба он дважды становился чемпионом MLS.