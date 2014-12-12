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    В Лондоне открывается крупнейшая выставка вещей Элвиса Пресли

    Будет показан даже розовый кадиллак музыканта

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В выставочном центре О2 открывается масштабная выставка вещей, принадлежавших музыканту Элвису Пресли, сообщает Report со ссылкой на The Guardian. 

    По словам организаторов, это крупнейшая в Европе выставка экспонатов, связанная с жизнью и творчеством Элвиса Пресли. Среди более чем 300 вещей, привезенных из архива-музея в Грейсленде - бумажник с фотографией дочери Пресли, розовый Cadillac Fleetwood, ключи от поместья в Грейсленде, личный перстень с бриллиантами, гитары и пр. Выставка продлится до 31 августа 2015 года.

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