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    ​В Красном море появились два новых острова

    Архипелаг Эз-Зубайр, который принадлежит Йемену, теперь имеет на два острова больше

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Красном море ученые-геологи обнаружили два новых острова.

    Как передает Report, архипелаг Эз-Зубайр, принадлежащий Йемену, пополнился двумя островами в результате извержений вулканов в 2011-м и 2013 годах.

    Архипелаг Эз-Зубайр, который принадлежит Йемену, теперь имеет на два острова больше. Механизм образования островов пока мало понятен специалистам, однако при детальном изучении процесса извержения в реальном времени, ученые выяснили, что острова образовались во время начальной стадии процесса извержения.

    Архипелаг Эз-Зубайр - это группа островов в Красном море, образовавшихся в результате извержений вулканов на протяжении нескольких лет. Его максимальная высота 191 метров, а длина - 5 километров. 

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