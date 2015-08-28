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    ​В Китае остановка ушла под землю вместе с людьми - ВИДЕО

    В результате никто из упавших в образовавшуюся яму людей не погиб

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В городе Харбин провинции Хэйлунцзян в Китае произошло ЧП – остановка общественного транспорта ушла под землю, вместе с находившимися на ней людьми.

    Как передает Report, инцидент произошел в одно мгновение.

    На опубликованном видео запечатлено, как люди проваливаются в огромную образовавшуюся яму, вместе с самой автобусной остановкой. К счастью, в результате происшествия никто из упавших в образовавшуюся яму людей не погиб. Все пятеро отделались лишь незначительными повреждениями.

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