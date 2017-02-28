В Китае намерены платить за второго ребенка

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Китайские власти рассматривают возможность введения денежного поощрения или субсидий, чтобы больше семейных пар стремились завести второго ребенка, передает Report со ссылкой на "Вести".

Как заявил заместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Пеян, изменения в социальной политике в Китае были продиктованы растущими опасениями по поводу увеличения расходов на поддержку стареющего населения страны. Замминистра указал, что корректировка демографической политики государства оправдало себя, однако еще сохраняются некоторые барьеры, которые необходимо убрать.

"Каждая семья в Китае имеет право на второго ребенка, но ценовая доступность такого шага стала проблемой", - отметил чиновник.

В течение последнего десятилетия эксперты по вопросам демографии не раз предупреждали власти Китая о том, что снижение рождаемости в стране может привести к нехватке трудовых ресурсов в будущем, что в долгосрочной перспективе приведет к упадку экономического роста.

Китай занимает первое место в мире по численности населения - 1,37 млрд, однако количество населения трудоспособного возраста – от 15 до 64 лет - сокращается.