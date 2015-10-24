Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ В Китае беднякам предложили делиться жёнами. Так можно исправить серьёзный гендерный дисбаланс, считают авторы инициативы.

Как передает Report, предложение высказал один из профессоров китайского Университета Чжэцзян Се Цзоши.

В Китае на 100 девочек приходится 118 мальчиков, это один из крупнейших разрывов в половой структуре населения в мире.

По мере обогащения городов и повышения мобильности населения всё больше женщин переезжает в мегаполисы, усугубляя дефицит невест на селе. Эксперты полагают, что через пять лет в КНР будет проживать от 30 до 40 миллионов холостяков.