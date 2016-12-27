В Кербале создан носящий имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова участок временного проживания - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ираке создан носящий имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова участок временного проживания.

Как заявляет Report, он расположен в городе Кербала.

Площадь участка в несколько гектаров ограждена. У входа висит портрет Мубариза Ибрагимова и стоит надпись "Герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов".

Здесь установлены имеющие все условия 60-70 палаток, в которых разместились гости города, в том числе и азербайджанцы.

Report предлагает вниманию читателей подготовленный фоторепортаж.