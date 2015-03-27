​В известной семье разгорелся скандал

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Между представителями династии Ротшильдов разгорелся скандал. Как сообщает Report, об этом пишет TheFinancialTimes.

В распространенной информации говорится что, представители знаменитой династии Ротшильдов спорят друг с другом о праве на имя.

Как отмечает газета, это происходит более чем через 200 лет после того, как первый Ротшильд сколотил состояние в европейской банковской системе.

Теперь две ветви династии могут столкнуться друг с другом во французском суде. По словам источников, французско-швейцарская Edmond de Rothschild Group утверждает, что Rothschild & Cie неправомерно называет себя «родительской структурой группы Ротшильд».

Edmond de Rothschild Group заявила: «Ни одна структура не имеет права предъявлять единоличное требование на имя Ротшильд».

Paris-Orléans (головная компания Rothschild & Cie) отказалась от комментариев.