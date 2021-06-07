О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Италии запустили поезд "по землям Данте Алигьери"

В Италии запустили поезд "по землям Данте Алигьери" Исторический состав по маршруту "земель Данте" отправился 6 июня по железнодорожной линии из Флоренции, где итальянский поэт родился в 1265 году, в Равенну, где в 1321 году он умер
Это интересно
7 июня 2021 г. 09:45
В Италии запустили поезд по землям Данте Алигьери

Исторический состав по маршруту "земель Данте" отправился 6 июня по железнодорожной линии из Флоренции, где итальянский поэт родился в 1265 году, в Равенну, где в 1321 году он умер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Il Messaggero, акция приурочена именно к этой дате, широко отмечаемой в Италии.

Первыми пассажирам поезда стали министр культур Дарио Франческини, представители местных властей, а также дирижер Риккардо Мутти, который дирижировал оркестром на одной из четырех предусмотренных остановок - в городке Марради под Флоренцией. Примечательно, что этот отрезок железной дороги был первым, пересекавшим Апеннинский хребет. Как отметил Франческини, данный проект - это не только дань памяти Данте, но и способ оценить "богатое наследие Фонда железных дорог Италии, включающее в том числе отрезки в неповторимых с точки зрения пейзажей местах".

Предполагается, что путешествие "по землям Данте", которое предусматривает поездку в течение дня из Флоренции в Равенну и обратно, привлечет иностранных туристов. Как подчеркнул министр, "поезд Данте - символическое возвращение к нормальному укладу жизни времен до пандемии". Поезд будет отправляться с вокзала Флоренции в дальнейшем каждые выходные до 3 октября.

В начале 2020 года правительство Италии учредило Национальный день Данте Алигьери. В этом году он во второй раз отмечался 25 марта. Число было выбрано неслучайно: исследователи Данте полагают, что именно в этот день началось путешествие в потусторонний мир в "Божественной комедии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi