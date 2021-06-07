В Италии запустили поезд "по землям Данте Алигьери"

Исторический состав по маршруту "земель Данте" отправился 6 июня по железнодорожной линии из Флоренции, где итальянский поэт родился в 1265 году, в Равенну, где в 1321 году он умер

Исторический состав по маршруту "земель Данте" отправился 6 июня по железнодорожной линии из Флоренции, где итальянский поэт родился в 1265 году, в Равенну, где в 1321 году он умер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Il Messaggero, акция приурочена именно к этой дате, широко отмечаемой в Италии.

Первыми пассажирам поезда стали министр культур Дарио Франческини, представители местных властей, а также дирижер Риккардо Мутти, который дирижировал оркестром на одной из четырех предусмотренных остановок - в городке Марради под Флоренцией. Примечательно, что этот отрезок железной дороги был первым, пересекавшим Апеннинский хребет. Как отметил Франческини, данный проект - это не только дань памяти Данте, но и способ оценить "богатое наследие Фонда железных дорог Италии, включающее в том числе отрезки в неповторимых с точки зрения пейзажей местах".

Предполагается, что путешествие "по землям Данте", которое предусматривает поездку в течение дня из Флоренции в Равенну и обратно, привлечет иностранных туристов. Как подчеркнул министр, "поезд Данте - символическое возвращение к нормальному укладу жизни времен до пандемии". Поезд будет отправляться с вокзала Флоренции в дальнейшем каждые выходные до 3 октября.

В начале 2020 года правительство Италии учредило Национальный день Данте Алигьери. В этом году он во второй раз отмечался 25 марта. Число было выбрано неслучайно: исследователи Данте полагают, что именно в этот день началось путешествие в потусторонний мир в "Божественной комедии".