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В Италии умер "отец" тирамису

В Италии умер "отец" тирамису В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 94-х лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли "отцом" десерта тирамису.
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31 октября 2021 г. 19:04
В Италии умер отец тирамису

В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 94-х лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли "отцом" десерта тирамису.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. В состав блюда входят сыр маскарпоне, куриные яйца, саха, кофе и печенье савоярди. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайно ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает "тяни меня наверх". В переносном смысле это можно понять как "подбодри меня".

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