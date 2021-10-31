В Италии умер "отец" тирамису

В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 94-х лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли "отцом" десерта тирамису.

В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 94-х лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли "отцом" десерта тирамису.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. В состав блюда входят сыр маскарпоне, куриные яйца, саха, кофе и печенье савоярди. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайно ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает "тяни меня наверх". В переносном смысле это можно понять как "подбодри меня".