​В Испании спустя 400 лет похоронили Мигеля де Сервантеса

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Церемония открытия надгробия на месте захоронения останков писателя Мигеля де Сервантеса прошла 11 июня 2015 г., в Мадриде.

Как передает Report, об том этом сообщает Associated Press.

"Мэрия Мадрида изготовила пышное надгробие с надписью "Здесь покоится Мигель де Сервантес Сааведра. 1547-1616" и с высеченными на нем строчками из его стихов: "Время коротко, тоска растет, надежды тают, и при этом я живу с желанием жить", - говорится в сообщении.

Отметим, в марте 2015 г. группе испанских ученых удалось найти останки писателя в ходе раскопок в подземелье церкви монастыря святой Троицы. Строительные работы на протяжении веков существенно усложнили поиски. Ученые были убеждены, что кости писателя были среди останков 15 тел, найденных в склепе, но они долго не могли установить, какие именно принадлежали автору.