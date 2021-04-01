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В Испании из-за фейка тысячи людей пришли в центр вакцинации

В Испании из-за фейка тысячи людей пришли в центр вакцинации Как сообщили изданию в правительстве, такое скопление людей помешало упорядоченному процессу вакцинации
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1 апреля 2021 г. 19:41
В Испании из-за фейка тысячи людей пришли в центр вакцинации

Более 4 тыс. человек без предварительной записи пришли на вакцинацию в центр в испанской Севилье из-за распространившегося в мессенджере WhatsApp фейка о том, что сделать прививку от коронавируса якобы смогут все желающие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание ABC.

Днем региональное правительство Андалусии предупредило в Twitter о том, что сообщение, распространяющиеся в WhatsApp, содержат ложную информацию.

Как сообщили изданию в правительстве, такое скопление людей помешало упорядоченному процессу вакцинации.

Источники сообщили изданию, что юристы службы здравоохранения Андалусии обратились с жалобой в национальную полицию. В жалобе указали, что это не первый случай, когда подобные слухи распространяются в Испании, и необходимо выяснить, кто стоит за фейками.

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