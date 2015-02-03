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    ​В Иране объявили конкурс на самую смешную карикатуру о Холокосте

    Самый смешной рисунок обещают 12 тысяч долларов вознаграждения

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Иране объявили конкурс на лучшую карикатуру на тему Холокоста.

    Как передает Report, так в Тегеране ответили на шутки над пророком Мухаммедом со стороны французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

    Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, которая отмечает, что фактическим организатором конкурса выступили Музей палестинского искусства в Тегеране, Иранский дом карикатуры и Культурный центр Сархешмех.

    "Но конкурс не мог бы состояться без разрешения властей Ирана", - говорится в статье.

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