​В Ингушетии портреты пьяных водителей покажут по телевидению

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Власти Ингушетии намерены публично порицать нарушителей правил дорожного движения, а водители, которые попадали в смертельные ДТП и обвинены в вождении в нетрезвом виде, будут показаны по телевидению.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы руководителя субъекта.

"Про всех, кто попались в нетрезвом виде за рулем, нужно рассказывать по ТВ и показывать их портрет. Пусть все жители республики знают, кто и как себя ведет в этой жизни", - отметили в пресс-службе.

Инициатива принадлежит главе субъекта Юнус-Беку Евкурову, который предложил учредить специальную рубрику, где бы демонстрировались люди, виновные в серьезных авариях.