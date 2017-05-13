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    В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа - ВИДЕО

    Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mirror.

    По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту.

    Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах.

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