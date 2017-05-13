В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа - ВИДЕО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mirror.

По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту.

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах.