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    В Индийском океане 13-летнего подростка съела акула

    Рыба утащила туловище в океан

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ У побережья острова Реюньон в Индийском океане акула съела 13-летнего серфингиста из Франции.

    Как передает Report со ссылкой на The Daily Mirror, подросток по имени Элио Канестри тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из-за повышенного риска нападения акул.

    Мальчик находился на расстоянии 15 метров от берега в тот момент, когда его атаковала акула. Рыба оторвала серфингисту руки, ноги и часть живота, после чего утащила туловище в океан.

    Свои соболезнования семье погибшего выразила Федерация серфинга Франции.

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