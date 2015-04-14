В Индийском океане 13-летнего подростка съела акула

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ У побережья острова Реюньон в Индийском океане акула съела 13-летнего серфингиста из Франции.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Mirror, подросток по имени Элио Канестри тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из-за повышенного риска нападения акул.

Мальчик находился на расстоянии 15 метров от берега в тот момент, когда его атаковала акула. Рыба оторвала серфингисту руки, ноги и часть живота, после чего утащила туловище в океан.

Свои соболезнования семье погибшего выразила Федерация серфинга Франции.