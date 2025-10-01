В Хорватии археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

В хорватском заливе Барбир археологи обнаружили следы кораблекрушения, относящегося ко временам Римской империи.

Как передает Report, об этом сообщило издание Croatia Week.

Археологи обнаружили затонувший корабль длиной 12 метров, скрытый под слоем песка на протяжении почти двух тысячелетий. Сохранились фрагменты надстройки судна.

"Мы обнаружили деревянный элемент с железным гвоздем, что дает основания полагать о возможности дальнейших, еще более значительных находок," - заявил директор Международного центра подводной археологии в Задаре Младен Пешич.

Предварительная датировка судна - I–II века нашей эры. На борту затонувшего корабля были обнаружены сотни косточек оливок, а также остатки винограда, персиков и грецких орехов, что свидетельствует о том, что судно использовалось для транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В ближайших планах - детальная фотодокументация судна методом фотограмметрии, прямо на морском дне. После этого находку планируется законсервировать, вернув в ту же песчаную среду, которая обеспечивала его сохранность на протяжении двух тысячелетий. Подъем судна на поверхность потребовал бы огромных финансовых затрат, оцениваемых в миллионы евро.