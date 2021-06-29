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В Греции нашли украденную картину Пикассо стоимостью £20 млн

В Греции нашли украденную картину Пикассо стоимостью £20 млн Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже.
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29 июня 2021 г. 02:27
В Греции нашли украденную картину Пикассо стоимостью £20 млн

Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже.

Как передает Report со ссылкой на издание "Прото тема", задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.

Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.

Похищение картин называли "кражей века".

В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.

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