В Гонконге зафиксировали самый большой выигрыш в истории местной лотереи

Крупнейший выигрыш в истории популярной в Гонконге лотереи Mark Six зафиксирован в новогоднем розыгрыше, приуроченном к приходу года Змеи по лунному календарю.

Крупнейший выигрыш в истории популярной в Гонконге лотереи Mark Six зафиксирован в новогоднем розыгрыше, приуроченном к приходу года Змеи по лунному календарю.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета South China Morning Post, победитель, определившийся поздно вечером в воскресенье, унес домой 193 762 620 гонконгских долларов (около $25 млн).

Согласно правилам лотереи, организованной Жокейским клубом Гонконга, необходимо угадать 6 из 49 номеров. Выпавшими номерами стали 14, 18, 30, 36, 40 и 42. Кто именно получил исторический выигрыш, пока не сообщается. Второе место заняли 12 билетов (угадано 5 из 6 чисел) - каждый такой билет принес обладателю 1 215 620 гонконгских долларов (более $150 тыс.).

Один билет - одна ставка - стоит 10 гонконгских долларов ($1,3). В преддверии Лунного Нового года толпы людей выстраивались за билетами, некоторые покупали до сотни. Общая сумма купленных билетов принесла более 380 миллионов гонконгских долларов, что тоже стало рекордом. Согласно механизму распределения лотереи, 54% от общей суммы ставок направляется в призовой фонд, 25% идет на уплату налога на ставки, 15% направляется на благотворительные цели, а оставшиеся 6% удерживаются в качестве комиссии для Жокейского клуба.