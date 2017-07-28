В Гонконге вор проглотил бриллианты на 6 млн долларов США

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Гонконге турист из Иордании попытался совершить ограбление ювелирного магазина, проглотив девять бриллиантов стоимостью в 6 миллионов долларов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло, когда сотрудники ювелирного магазина отправились на обед, оставив одну сотрудницу. После того, как девушка открыла дверь мужчине, выдававшему себя за покупателя, он ее ударил и попытался открыть сейф, но сработала сигнализация.

Полицейские и хозяин магазина обнаружили женщину на полу без сознания. Грабитель пытался спрятаться в подсобном помещении. Вор-неудачник был задержан на месте, при нем обнаружили восемь бриллиантов стоимостью в 5,4 миллиона долларов.

Также есть подозрение в том, что он проглотил еще 9 драгоценных камней. Мужчина под охраной направлен в ближайшую больницу.