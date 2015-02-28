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    ​В Голландии совы нападают на людей

    Десятки жителей стали жертвами сов, которые на них напали

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Голландии десятки жителей стали жертвами сов, которые на них напали.

    Как передает Report, особую активность они проявляют в темное время суток.

    Несколько жителей получили легкие травмы, а одному мужчине даже пришлось накладывать швы.

    По мнению ученых, такое поведение объясняется тем, что совы выросли в неволи, и принимают людей за пищу. Пока власти принимают решение, местные жители защищают себя при помощи зонтов, касок и меховых шапок.

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