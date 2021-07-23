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В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя

В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя Немецкий телеканал RTL отправил в отпуск корреспондентку Сюзанну Олен, после того, как пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором журналистка мажет себе лицо грязью.
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23 июля 2021 г. 04:18
В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя

Немецкий телеканал RTL отправил в отпуск корреспондентку Сюзанну Олен, после того, как пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором журналистка мажет себе лицо грязью.

Как передает Report, об этом телеканал отметил в Twitter.

"Поступок нашего репортера явно противоречит журналистским принципам и нашим собственным стандартам. Поэтому, узнав об этом, мы отправили ее в отпуск", - говорится в сообщении.

Так, на сайте RTL появилась статья с заголовком "Уборка после наводнения: ведущий RTL помогает в Бад-Мюнстерайфеле", героиней которого была Олен. В ней журналистка заявила, что приложила руку к уборке Бад-Мюнстерайфеля после сильного наводнения.

Через три дня 22 июля, в социальных сетях опубликовали компрометирующее видео. На кадрах видно, как Олен, стоя в окружении разрушенных наводнением домов и обломков, набирает немного грязи и лужи и размазывает ее по своей одежде.

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