В ЕС хотят отменить переход на зимнее и летнее время из-за жалоб людей на состояние здоровья

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Европейский парламент призывает Европейскую комиссию выступить с предложением об отмене перехода на зимнее и летнее время.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующая резолюция будет вынесена на голосование 8 февраля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге.

Проект резолюции подготовил Комитет Европарламента по вопросам транспорта. Он стал реакцией на инициативы и петиции граждан, в которых они выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год. Поэтому в проекте резолюции содержится призыв отменить переход во времени.

Впервые в истории переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах, в остальных государствах стрелки часов не переводят.