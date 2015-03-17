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    ​В Египте построят самый высокий небоскрёб в форме пирамиды

    Новейшую высотку разместят в пригороде Каира

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Руководство Египта планирует в апреле исследовать проект строительства самого высокого небоскрёба в стране.

    Как передает Report, таким "столпом" может стать 200-метровое здание нового небоскрёба Zayed Crystal Spark.

    Новейшую высотку разместят в пригороде Каира.

    Чтобы небоскрёб мог органично вписаться в архитектуру местного ландшафта, был разработан проект в форме пирамиды. Это сооружение окажется выше знаменитой 60-метровой Пирамиды Хеопса, построенной практически 4500 лет назад.

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