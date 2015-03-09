​В Египте построят новую столицу

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Правительство Египта собирается построить новую столицу страны к северу от нынешней - Каира.

Как передает Report, об этом рассказывает арабское интернет-издание The National.

В данный момент ведутся переговоры о подписании договора на сумму порядка 65,33 млрд. долларов на разработку проекта новой столицы с одним из ведущих застройщиков из ОАЭ.

Как заявил Ашраф Салман, министр инвестиций Египта, проект, скорее всего, будет одобрен на конференции, которая пройдет в марте в Шарм-эль-Шейхе.

"Мы уже ведем переговоры с главным застройщиком. Подписание договора состоится на конференции, и после этого начнется строительство", - заявил Салман.

По предварительным данным, строительство новой столицы будет длиться 12 лет.

Площадь города займет порядка 283 кв. км. Для сравнения, площадь Каира составляет 582 кв. км. Министр называет новый город "Нью-Каир". Однако название города на данный момент находится на стадии обсуждения.

По словам Салмана, тут будет всё, что необходимо для функционирования современного мегаполиса.