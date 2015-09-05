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    ​В Египте посадят двух певиц за развратные танцы

    Суд признал женщин виновными в пропаганде разврата и аморальности в их клипах

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Египте приговорили к шести месяцам тюрьмы двух певиц.

    Как передает Report, об этом сообщает портал The Egyptian Streers.

    Суд признал женщин виновными в пропаганде разврата и аморальности в их клипах.

    Наказание понесут Соха Мохаммед, выступающая под сценическим именем Шакира, и Далия Камаль Юсеф, известная как Парадиз/Бардиз. Сразу после оглашения приговора женщины были арестованы.

    Приговор был вынесен спустя несколько дней после того, как в Египте членам профессионального объединения музыкантов страны было запрещено носить откровенные наряды.

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